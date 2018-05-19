Fenerbahçe Konyaspor canlı izle (Bein Sports) FB Konya maç kaç kaç ?

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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında evinde Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda yapılan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. Basına açık olan bölümde 5’e 3 top kapma çalışan sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı yorgunluğa bağlı ağrılar sebebiyle antrenmana çıkmayarak salonda özel program uygulandı.

Antrenmanı Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileride takip etti.

Sergen Yalçın: "Konyaspor'da çalışmak isterim"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şartlar uygun olursa takımda kalabileceğini söyledi.Sezonun son haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’da Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı almış büyük bir camia olarak sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala ligde kalmayı başardıklarını belirtti. Konyaspor’un bir daha böyle bir durumla karşılaşmamasının en büyük temennisi olduğunu ifade eden Yalçın, yeni sezonda göreve devam edip etmeme konusunda yönetimle bir görüşme yapacaklarını söyledi. Bugüne kadar hep zor şartlar altında olan takımlarda çalıştığını hatırlatan Sergen Yalçın, "Ligde bu pozisyonu oynamak çok zor. Çünkü ben aynı seviye kulüplerde çalıştım. Aynı seviye derken yine yanlış anlaşılmasın. Biz hep zor şartlarda çalıştık. Küme düşme hattında olan takımlarda çalıştık. Hep son bir hafta kala, son hafta, iki hafta kala kümede kalma maçları oynadık. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Atiker Konyaspor büyük bir kulüp. Önemli bir camia. Stadı, tesisleri her şeyi güzel olan bir camia. Yapılanması da güzel, organize bir şehir. Bu sorunları bir daha yaşamasın diyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlar çok daha iyi yerlerde olan bir Atiker Konyaspor ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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