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Fenerbahçe Krasnodar hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi?

Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi merak ediliyor. Fenerbahçe Krasnodar maçına saatler kaldı. Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Krasnodar maçı saat kaçta merak ediliyor. FB Krasnodar maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

Fenerbahçe Krasnodar hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi?

21 Şubat 2017 13:11

Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda saat kaçta? Futbolseverler Fenerbahçe Krasnodar maçı için nefesini tuttu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın evinde Rus temsilcisi Krosnadar ile karşılaşacak. Krasnodar deplasmında 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu maçta ne yapacak? Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Krasnodar maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçı da 1-0 kaybetmişti. Son haftalarda Süper Lig’de de istediğini alamayan Advocaat’ın takımı, yarınki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

FENERBAHÇE – KRASNODAR MAÇI BİLET FİYATLARI

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Krasnodar arasında 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet satışları, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır. Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

OKUL AÇIK :50,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ALT MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL
FENERIUM ALT MARATON C-G BLOK :220,00 TL
FENERIUM ALT MARATON D-F BLOK :240,00 TL
FENERIUM ALT MARATON E BLOK :250,00 TL

FENERBAHÇE’YE 2 FARKLI GALİBİYET LAZIM

Deplasmanda rakibine 1-0 kaybeden sarı-lacivertli takımın turu geçmesi için yarın oynanacak karşılaşmayı en az 2 farklı skorla kazanması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, Rus temsilcisini 1-0 mağlup ederse mücadele uzatmalara gidecek. Maç berabere veya tek farklı skorla biterse de sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

SKRTEL TAKIMA DÖNÜYOR

İlk maçta sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen Martin Skrtel, takıma geri dönüyor. Yarın oynanacak karşılaşmada Teknik Direktör Dick Advocaat’ın görev vermesi halinde Slovak oyuncu da forma giyebilecek. Bunun yanında sarı kart ceza sınırında bulunan Volkan Demirel, Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım Krosnadar maçında kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

DÜDÜK PAWEL RACZKOWSKI

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar ile yarın oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Michal Obukowicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Radosaw Siejka olacak.

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