Fenerbahçe Krasnodar İdman TV’de yayınlanacak mı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Futbolseverler Fenerbahçe Krasnodar maçı için nefesini tuttu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bugün Krosnadar ile karşılaşacak. Fenerbahçe Krasnodar deplasmanında 1-0 yenilmişti. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı İdman TV’de yayınlanacak mı? Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Krasnodar maçı saat kaçta?

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FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI AZ TV’DE YAYINLANACAK MI?

Fenerbahçe Krasnodar maçı İdman TV’de yayınlanmayacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Rus rakibi Krasnodar ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Krasnodar maçı Tivibu Spor 2 , Arena Sport 6 HD (cro) BNT HD (bulgaria) EuroSport 1 Sweden HD EuroSport 2 Denmark / HD Nova Sport 1 (czech) / HD SuperSport 7 za / HD kanallarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda saat kaçta sorularının cevabı iha.com.tr'de. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Krasnodar’ı ağırlayacak. Fenerbahçe Krasnodar karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak. Turun ilk karşılaşmasında deplasmanda vasat bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, maçı da 1-0 kaybetmişti. Son haftalarda Süper Lig’de de istediğini alamayan Advocaat’ın takımı, yarınki mücadeleyi kazanarak hem turu geçmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyor.

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər