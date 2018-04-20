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Fenerbahçe Kulübü: 'Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti'

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tatil olduğunu belirtirken, Beşiktaş'lı Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek'in tribünleri tahrik ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü: Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tahrik etti

20 Nisan 2018 00:30

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşırken, mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan maçı tatil etti. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden maçın tatil olduğunu belirten bir haber yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçemiz ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesinde yer alan Tolga Zengin ile Mustafa Pektemek’in, tribünleri ağır söylemlerle tahrik etmesi üzerine hakem maçı durdurdu.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan, maçı tatil etti.
Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir."

Fikret Orman: "Oyuncularımız hakeme sordu"

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde Beşiktaşlı futbolcuların sahayı terk etmesinin ardından Mete Kalkavan'ın maçı tatil ettiği ifade edilirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbolcuların hakeme "İçeri girebilir miyiz?" diye sorarak izin istediğini ve Kalkavan'ın da bunun ardından futbolculara izin vererek mücadeleyi tatil ettiğini ifade etti.  

 

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