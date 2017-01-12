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Fenerbahçe Müzesi'nden kupayı çalanlar tutuklandı

Fenerbahçe Müzesi'nden başıyla camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin (39), “Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halit Şahin, " Gerekli röportajı internetten verdim." dedi.

Fenerbahçe Müzesinden kupayı çalanlar tutuklandı

12 Ocak 2017 14:23
Fenerbahçe Müzesi'nden kupayı çalanlar tutuklandı - Tıkla İzle

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu içerisinde bulunan Fenerbahçe Müzesi'nde meydana gelen olayda, Halit Şahin (39) isimli şahıs müzeye girerek Fenerbahçe’nin 2010-2011 şampiyonluk kupasını çalmaya çalışmıştı. Müzeye gelen Trabzonlu Halit Şahin başıyla camı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı esnada güvenlik görevlileri tarafından yakalanmış ve polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Halit Şahin için bugün savcılık tarafından tekrar gözaltı kararı verildi. Karar üzerine polis ekipleri tarafından evinden alınan Şahin, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Şahin, ifadesi alındıktan sonra savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bunun üzerine mahkemeye çıkan Şahin, “Kamu malına zarar verme ve hırsızlığa teşebbüs” suçlarından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Halit Şahin, " Gerekli açıklamayı internette yaptım. " dedi. Şahin'in kafasındaki bandaj dikkat çekti.

Mustafa Bakırhan-Mustafa Biçer
 

Etiketler: Fenerbahçe Müzesi, Halit Şahin


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