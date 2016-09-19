Fenerbahçe, ilk 3 haftasında 1 puan topladığı Spor Toto Süper Lig’de, 4. hafta maçında Kasımpaşa’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kendi evlerinde oynama ile deplasmanda oynama arasındaki farkla ilgili gelen bir soruya, “Ben içeride oynama ile dışarıda oynama arasında fark görmüyorum. Güzel goller attık, umarım oyuncularımıza o güveni verir. van Persie sakat. Birkaç maçta da Salih’den mutlu değildim” dedi.

“Bir oyuncuyu oyundan aldığımda sinirlenmesi her zaman iyidir”

Lens’in performansı ile ilgili gelen bir soru üzerine, Lens ile uzun zamandır birbirlerini tanıdıkları ifade eden Advocaat, “Kesinlikle hiçbir sorun yok. Sinirlenmiş olması iyi bence. Ama çok daha iyisini yapabilirdi bugün. İki gol ortası yapmış olmasına rağmen ben ondan daha fazlasını bekliyorum. Bir oyuncuyu oyundan aldığımda sinirlenmesi her zaman iyidir” açıklamasında bulundu.

“Bazı anlarda iyi değildik, bu noktaları geliştirmemiz lazım”

Takımın performansında etki eden değişimin ne olduğunun sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, “Bu akşam kazandık, temel fark buydu. Perşembe günü oynadığımız rakibimiz Kiev’i mağlup etti. Kalitesini anlatıyor bize bu. Kasımpaşa’nın yeni bir hocası var. Yeni hocası olan takıma karşı oynamak her zaman zordur. Ne olacağını bilemezsiniz ama iyi bir skor aldık. Bazı anlarda iyi değildik, bu noktaları geliştirmemiz lazım. Daha çok birlikte, takım halinde oynamamız lazım, bireysel değil” diye konuştu.

Bazı anlarda maç içerisinde çok iyi olduklarını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, “Ama bazı anlar vardı iyi değildik. O anları geliştirmemiz lazım. Takım halinde birlik halinde oynamamız lazım. Bugün rakibimiz ceza kesemedi bize ama başkası keser” şeklinde konuştu.

“Fena başarmadılar bu işi”

Josef de Souza ve Ozan'ın saha içindeki pozisyonları ile ilgili gelen bir soruya ise Advocaat, "Aslında biz onları hücuma dönüp düşünüyoruz. Böyle oynuyorsanız ‘belki’ diye bir şey olmamalı. Mutluyum gerçekten, bugün güzel goller attı takım adına. O pozisyondaysanız ceza sahasına yakın olmalısınız, Topal biraz daha arkalarındaydı, onlar daha öndeydi. Fena da başarmadılar bu işi” diye konuştu.

“İdeal 11 bu demek istemiyorum”

Fenerbahçe’nin ideal 11’i hakkında gelen bir soruya ise Advocaat, “Olumlu yönde bir cevap verirsem diğer oyuncular kötü anlaşılabilir. Tuzak gibi bir soru. Bazı maçlarda başka oyuncuları kullanmamız gerekecek. Her oyuncuya ihtiyacımız var. İdeal 11 bu demek istemiyorum, bazı sebeplerimiz vardı bugün, bu 11 ile sahaya çıktık” dedi.

“Ben istediklerimi söyleyemeyeceksem bırakıp gideyim”

Deneyimli teknik adam, Zorya maçı sonrası yaptığı, ‘Yüksek tempoda oynayamayacak oyuncular var’ açıklamasına ilişkin gelen soru üzerine ise, “Asla isim vermem maç sonu açıklamalarında. Son maçta da kullanmadım. Orada belki üst düzey beklentilerimizi karşılayacak bir performans göstermediklerini söyledim bazı oyuncuların. Bazı oyuncularda böyle bir durum gördüm. Ama tamamen benim kararımdı. Ben istediklerimi söyleyemeyeceksem bırakıp gideyim. Yöneticilerimize kapımız tesislerde sonuna kadar açık. Ben onları görüyorum ve görüyorum ki iyi insanlar” diye konuştu.

“Fizik olarak şu an çok iyiyiz”

Takımın fizik kondisyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, “Bizim fizik kondisyonla ilgilenen Fatih hocamız, şu anda istediğimiz seviyeye ulaştığımızı, hatta üzerine bile çıktığımız anlattı oyunculara. Bu kadar maç temposu arasında daha sert antrenmanlar yapmamız gerekti. Nerede olduğumuzu maç sonu verilerinde de elde edebilirsiniz. Biz o seviyeye geldiğimizi görüyoruz ve şu an iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, her maçın önemli olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda önümüzdeki ilk maç çok önem taşıyor. Geçmişi de silip atmıyoruz ama şu maçlar var, bu maçlar var diye görmememiz lazım. Avrupa’da hala yenilmeziz. Bu akşamı ilk adım olarak görelim ve böyle devam etsin. Maç maç gidelim, adım adım gidelim” dedi.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş