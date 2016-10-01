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Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Ankara’da Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını


01 Ekim 2016 16:14

Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak Borajet Havayolları'na ait özel uçakla Ankara’ya gidecek.

Fenerbahçe'nin Ankara'ya giden 19 kişilik kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Simon Kjaer, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Miroslav Stoch, Volkan Şen, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike."
 

Etiketler: fenerbahçe, Osmanlıspor


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