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Fenerbahçe rahat kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi 7. Hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 80-60 yendi.

Fenerbahçe rahat kazandı

20 Kasım 2016 15:44
Fenerbahçe rahat kazandı - Tıkla İzle

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece ile karşılaştı. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, ilk yarıda dengede giden oyunun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte yakaladığı 16-0’lık seri ile lehine çeviren sarı lacivertliler, maçı 20 sayı farkla 60-80 kazandı.

Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 15, Melih Mahmutoğlu 14, Jan vesely 14, Nikola Kalinic ve Datome 10’ar sayıyla çift haneli rakamlara ulaşırken, ligdeki 6. galibiyetini alan Obradoviç’in öğrencileri puanını da 13’e yükseltti.

ÇEYREK SKORLARI

1. Çeyrek: 19-18 (Demir İnşaat Büyükçekmece)

2. Çeyrek: 12-10 (Fenerbahçe)

3. Çeyrek: 23-6 (Fenerbahçe)

4. Çeyrek: 27-25 (Fenerbahçe)


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