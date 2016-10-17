Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United ile perşembe akşamı karşılaşacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem, Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonunda kendi evinde oynadığı Molde maçını yönetmişti. Sarı-lacivertliler o karşılaşmada sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Fransız hakem maç sırasında 3 kez sarı ve 1 kez de kırmızı kartına başvurmuştu.

Sarı-lacivertliler, Fransız hakem Benoit Bastien’in yöneteceği maçı kazanarak dejavu yaşamak istemiyor.