Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe’de hakem endişesi !

Fenerbahçe’de hakem endişesi !

Fenebahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem, daha önce Fenerbahçe’nin kendi evinde Molde’ye 3-1 yenildiği maçı yönetmişti.

Fenerbahçede hakem endişesi !

17 Ekim 2016 15:41

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester United ile perşembe akşamı karşılaşacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakem, Fenerbahçe’nin 2015-2016 sezonunda kendi evinde oynadığı Molde maçını yönetmişti. Sarı-lacivertliler o karşılaşmada sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Fransız hakem maç sırasında 3 kez sarı ve 1 kez de kırmızı kartına başvurmuştu.

Sarı-lacivertliler, Fransız hakem Benoit Bastien’in yöneteceği maçı kazanarak dejavu yaşamak istemiyor.

Etiketler: fenerbahçe, Manchester Unıted


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!