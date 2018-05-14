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Fenerbahçe’de Neto’ya veto

Fenerbahçe, Zenit’ten kiraladığı ancak şu ana kadar beklediği verimi alamadığı Portekizli savunmacı Luis Neto’nun bonservisini almayı düşünmüyor.

Fenerbahçede Netoya veto

14 Mayıs 2018 13:53

Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten kiraladığı Luis Neto, sarı-lacivertli formayla bekleneni veremedi. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon sadece 12 maçta forma giyen Portekizli futbolcu gösterdiği performansla teknik direktör Aykut Kocaman’ın gözüne giremedi. Son olarak 25. haftada Yeni Malatyaspor karşısında 31 dakika forma giyen Neto sonraki 7 müsabakada forma şansı bulamadı.


Sezon başında defansif açıdan problemlerin çözülmesi için kiralanan Portekizli oyuncuyla lig bitiminde yolların ayrılması, bu bölgeye ise başka bir takviye yapılması düşünülüyor.  

Ozan Buğra Koşar
 

 

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