Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ilk kez sahada çalıştı

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Koeman'ın da antrenman sırasında futbolcularla birlikte çalışması dikkatlerden kaçmadı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Tolga Ciğerci ilk kez sahaya çıktı

Milli takımlardan dönen Slimani ve Benzia, salonda bireysel antrenman yaptı. Tedavileri devam eden Alper Potuk, Şener Özbayraklı ve Hasan Ali Kaldırım da çalışmalarına salonda devam etti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar tedavi olan Tolga Ciğerci de bugün ilk kez sahaya çıktı. Tolga, fizyoterapist eşliğinde yürüyüş ve düz koşu yaptı. Sarı-lacivertli takımın antrenmanını altyapı sorumlusu David Badia da takip etti.

Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın basına kapalı olarak çalışacak.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu