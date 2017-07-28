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Fenerbahçe’den Selahattin Aydoğdu açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fatih Terim’in tartışma yaşadığı kebapçı Selahattin Aydoğdu ile olan fotoğrafının yayılması üzerine sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada fotoğrafın 2 yıl önce çekildiği ve tartışma ile alakalı olmadığı belirtildi.

Fenerbahçeden Selahattin Aydoğdu açıklaması

28 Temmuz 2017 14:54

Fatih Terim’in tartışma yaşadığı kebapçı Selahattin Aydoğdu ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın aynı karede yer aldığı fotoğrafın son günlerde basında yer alması üzerine sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Açıklamada fotoğrafın 2 yıl öncesine ait olduğu dile getirildi. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın yazılı basın ve sosyal medyada ön plana çıkan eski bir fotoğrafı, güncel bir olayla bağdaştırılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.

Başkanımız 2015 yılının Kasım ayında, Etiler’de bir restoranta gitmiş, orada ilk kez Selahattin Aydoğdu ile tanışmış ve Aydoğdu’nun sahibi olduğu mekanda bahse konu fotoğraf çekilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu fotoğraf, Fatih Terim’in son dönemde yaşadığı kavgadan 2 yıl önce çekilmiş olup, güncel olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle fotoğraf söz konusu kavgadan sonra değil, 2 yıl önce çekilmiştir. Bahse konu fotoğrafın herhangi bir konuyla bağdaştırılmamasını kamuoyundan rica ederiz.”

Etiketler: fenerbahçe, Selahattin Aydoğdu


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