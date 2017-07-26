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Fenerbahçe’den taraftarlarına Sturm Graz maçı uyarısı

Fenerbahçe, SK Sturm Graz ile yarın deplasmanda oynayacakları ile UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçı için sarı-lacivertli taraftarlara uyarılarda bulundu.

Fenerbahçeden taraftarlarına Sturm Graz maçı uyarısı

26 Temmuz 2017 10:59

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Büyük Fenerbahçe’nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Bu nedenle, siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;

- Herhangi bir disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması,

- 90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

- Merdiven boşluklarında oturulmaması,

- Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında sahaya girilmemesi,

- Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

- Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

- Stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi,

- Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

- Olası provokasyonuna karşı sakin kalarak sadece ve sadece Fenerbahçemize destek olmanızdır.

- Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz."


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