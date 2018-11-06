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Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj: Takipçisiyiz!

Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj: Takipçisiyiz!
Fenerbahçe'den TFF'ye mesaj: Takipçisiyiz!

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından TFF'yi etiketleyerek Galatasaray maçında yaşanan olayların başlangıç anından itibaren videolarını paylaştı. 'Takipçisiyiz' denilerek paylaşılan videolarda olayların detayları yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Galatasaray derbisindeki olayları 3 ayrı videoyla paylaşarak Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj gönderdi. Olayların başlangıç anından sonuna kadar yaşananların 3 ayrı videoyla yayınlandığı hesapta, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabı de etiketlendi ve 'Takipçisiyiz' ibaresi kullanıldı. PFDK sevklerinin yapılacağı gün paylaşılan bu videolarla birlikte Fenerbahçe, ikinci kez disiplin sevkleriyle ilgili girişimde bulunmuş oldu. Daha önce resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Adaletli kararların alınmasını ve kimsenin ayrıcalık görmemesini" istiyoruz diyen sarı-lacivertli kulüp, bugün de sade bir şekilde 'Takipçisiyiz' diyerek olayların görüntülerini yayınladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de dün Almanya yolculuğu öncesinde Soldado ve Jailson'un olayları ateşlediğini belirterek, "Testiyi kıranla, suyu taşıyanı ayırmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.  

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