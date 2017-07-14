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Fenerbahçe’den Udoh’a teşekkür

Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Utah Jazz’a transfer olan Ekbe Udoh için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçeden Udoha teşekkür

14 Temmuz 2017 09:51

Fenerbahçe Doğuş’ta yaprak dökümü sürüyor. Bogdan Bogdanovic’in ardından Ekbe Udoh da NBA’e transfer oldu. Fenerbahçe Doğuş forması altında 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan 30 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 12.1 sayı, 7.8 ribaunt, 2.2 asist ortalamalarıyla oynarken, Final Four'da da 'En Değerli Oyuncu' seçilmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten Ekbe Udoh için yayımlanan teşekkür mesajı şöyle:

“2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Ekpe Udoh, sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımı ile anlaşmaya varmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol stili, takımımıza sunmuş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.” 

Etiketler: Ekpe Udoh, fenerbahçe, teşekkür


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