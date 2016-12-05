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Fenerbahçeli futbolcular engelli gençlerle buluştu

Fenerbahçeli futbolcular, Çekmeköy'de düzenlenen Dünya Engelliler Günü programında engelli gençlerle buluştu. Tuttukları takımın oyuncularıyla tanışma imkanı bulan gençler büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçeli futbolcular engelli gençlerle buluştu

05 Aralık 2016 21:19

Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü programı kapsamında Fenerbahçeli oyuncuları ve engelli gençleri yemekte bir araya getirdi. Çekmeköy Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Uygar Mert Zeybek ve çok sayıda engelli genç ile aileleri katıldı. Programda takımlarının oyuncularıyla tanışma fırsatı bulan engelli gençler büyük mutluluk yaşadı. Futbolcularla sohbet eden engelliler, tuttukları takımın oyuncularıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Şehitler için saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençlerden ve çocuklardan oluşan dans grubu yöresel oyunlar oynadı. Engelli dans grubunun gösterisi salondakilerin büyük beğenisini topladı.

"Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gayret ve mücadele ediyoruz"
Engelli bireylerin önündeki engellerin kaldırılıp onları hayata kazandırmak gerektiğine vurgu yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, programa katılan futbolculara teşekkür etti. Başkan Poyraz, "Bizler yerel yöneticiler olarak Çekmeköy’de sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gayret ve mücadele ediyoruz. Çekmeköy’de engelli kardeşlerimiz için özel bir park açtık. Her noktasına engelli kardeşlerimizin rahat ulaşımını sağlayacak ve çok önemli bir park oldu. Özgecan Aslan ismiyle açtığımız engelliler parkı açılışında da o dönemin teknik direktörü ile futbolcular birlikte katılmışlardır" dedi.
Programda olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen futbolcu Hasan Ali Kaldırım, "Engelli kardeşlerimizin Engelliler Günü’nü kutluyorum. Engelli kardeşlerime şu mesajı vermek istiyorum, tüm engelleri sevgi ile çalışma ile empati ile kaldırılabileceğini düşünüyorum. Bütün insanları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Keşke vakit olsa da hep ziyaret edebilsek onları”
Genç futbolcu Uygar Mert Zeybek ise, "Bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çekmeköy Belediyesine bu etkinliğinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Engelli kardeşlerimizle bir arada olmak onlarla vakit geçirmek çok önemli. Keşke vakit olsa da hep ziyaret edebilsek onları” dedi.
Program sonunda protokol üyeleri futbolculara çiçek takdiminde bulundu. 

Emrah Kuş - Hülya Keklik

Etiketler: engelli gençler, Fenerbahçeli futbolcular


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