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Fenerbahçe’nin olası rakiplerini tanıyalım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçı Karadağ ekibi Mladost Podgorica, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçenin olası rakiplerini tanıyalım

14 Temmuz 2017 17:07

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin rakiplerine yakından bakalım. İlk maçı Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz karşısında 1-0 kazanan Mladost Podgorica, turu geçmeye yakın taraf olarak duruyor. 67 yıllık bir kulüp tarihine sahip olan Mladost Podgorica, maçlarını bin 500 kişilik Cvijetni Brijeg Stadı'nda oynuyor. Teknik direktörlüğünü Miodrag Vukotic’in yaptığı Karadağ ekibi, geçen sezonu 12 takımın yer aldığı ligde 3. sırada bitirdi.

108 yıllık kulüp Sturm Graz

Avusturya Bundesliga’da mücadele veren Sturm Graz, kulüp tarihinde 3 defa lig şampiyonu oldu. 1909 yılında kurulan siyah-beyazlı takım, maçlarını 15 bin 400 kişilik UPC Arena'da oynuyor. Franco Foda’nın yönetiminde bulunan Sturm Graz, geçen sezonu 10 takımın yer aldığı ligde 3. sırada tamamladı. 


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