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Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Dick Advocaat: Büyük adamsan otobüste sor

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor beraberliği sonrası oyuncularını eleştirerek, ”Siz büyük bir adamsanız gidin bu soruyu otobüse binip tek tek bütün oyunculara sorun" dedi.

Fenerbahçenin Teknik Direktörü Dick Advocaat: Büyük adamsan otobüste sor

26 Şubat 2017 23:05
Advocaat'ı sinirlendiren soru - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların sahadaki performansını eleştiren Advocaat, ”Sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Ben yürümüyorum. Ben sadece onlara ne yapması gerektiğini söylüyorum. Şu anda takımda bir öz güven eksikliği görüyorum. Takım olarak hepimiz zor bir süreç yaşıyoruz. Gayret gösteriyoruz ama yetmez bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Çok çalıştılar, saha içerisinde de çok mücadele ettiler ama belki biraz da şansa ihtiyaç vardı. Bu deplasmandan beraberlikle ayrıldık ama bu bizim için yeterli değil. Bizim için hem lig, hem Türkiye Kupası önemli. Maçın bitimine on dakika kala kaleye gidemediğimiz için oyun gidişatını gereklerinden giderek değişiklik yaptık. Bir şeyleri zorlamak istedik. Bazı ufak ve küçük pozisyonlar ürettik. Ozan ilk yarıda iyi iş çıkardı. Topla ne yapmasını bilen bir oyuncu ama ikinci yarıda Onu çok fazla sahada göremedim” dedi.

Advocaat'ı sinirlendiren soru

İstifa edip etmeyeceği yönündeki sorulara da cevap veren Advocaat, ”Bu tarz soruları yönetime sormanız gerekiyor. Bana sormayın bence ama tek bir şey var; bunun kararını basın vermez” diyerek tepki gösterdi.
Bir gazetecinin Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geleceği ile ilgili iddiaları söylemesi üzerine sinirlenen Advocaat, ”Siz büyük bir adamsanız gidin bu soruyu otobüse binip tek tek bütün oyunculara sorun. Burada tavsiyeler vereceğinize gidin oyunculara sorun. Eğer biri bile başka bir hocanın gelmesini isterse ben yarın giderim. Belki öyle olmuş, haberler çıkmış, bu tarz demeçlerde bulunmak yerine bir oyuncu desin ki 'Hocayı istemiyoruz, hoca gitsin' derse ben yarın giderim” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun 

 

Etiketler: Dick Advocaat, fenerbahçe, gaziantepspor


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