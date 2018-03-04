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Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bitti

Fenerbahçe’nin 3-2’lik Akhisarspor yenilgisinin ardından iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu.

Fenerbahçenin yenilmezlik serisi bitti

04 Mart 2018 21:13

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig’de evinde en son Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertliler iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından Ege ekibine mağlup oldu. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler böylece 44 puanda kalmış oldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olarak toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.  

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Akhisarspor, fenerbahçe, Fernandao

 

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