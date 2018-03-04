Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi bitti

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Akhisarspor’a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe’nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig’de evinde en son Medipol Başakşehir’e mağlup olan sarı-lacivertliler iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından Ege ekibine mağlup oldu. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler böylece 44 puanda kalmış oldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olarak toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu