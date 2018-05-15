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Feribot iskeleye çarptı, çok sayıda yolcu yaralandı

Yolava-Pendik seferini yapan İDO feribotu, kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı. Olayda çok sayıda yolcu yaralandı.

Feribot iskeleye çarptı, çok sayıda yolcu yaralandı

15 Mayıs 2018 15:24
Feribot iskeleye çarptı, çok sayıda yolcu yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Yalova - Pendik seferini yapan feribot, kıyaya yanaşırken iskeleye sert bir şekilde çarptı. Feribot içerisinde büyük bir paniğe neden olan olayda 10'dan fazla yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Kazayı yaşayan yolculardan Fatih Savacı, "Yanaşma anıda feribot birden hızlandı. Direk betona çarptık. Kolumdan yaralandım. 10-15 yaralı var" diyerek olayı anlattı.  

Halit Arslan
 

 

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