Feridun Kunak’tan soğuk algınlığına karşı tavsiyeler

Sağlık konusunda düzenlediği söyleşilerle halkın önemli bilgiler edinmesini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ünlü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Op. Dr. Feridun Kunak’ı ağırladı. Selimzade Mahallesi’nde düzenlenen 'Sağlık Olsun' adlı konferansta, soğuk algınlığı konusunda yapılması gerekenler anlatıldı. Kış aylarında gripten kurtulmanın mümkün olmadığını belirten Feridun Kunak, grip aşısının da yan etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini söyledi.

Sağlıklı olabilmenin işaretlerinden birinin de kişinin grip olmasıyla ölçülebildiğini söyleyen Feridun Kunak, doğal yollara da başvurarak griple savaşabileceğini aktardı. İlçe sakinlerinin kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kunak, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.

Zafer Peker

