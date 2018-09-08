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Festivalde İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 19’uncusu düzenlenen ‘Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’ kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahne aldı.

Festivalde İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti

08 Eylül 2018 10:33

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 19’uncu kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında, Kaleografi Eserleri Sergisi ’Medeniyetin Hamuru: Yazı’ sanat galerisi ile fotoğraf editörlerinin özel olarak seçtiği Safranbolu Seçme Sergisi’nin açılışları yapılarak gezildi. 

Festival kapsamında DJ Tanerman’ın performansının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, meydanı dolduran vatandaşları coşturdu. Birbirinden güzel şarkıları seyircilerle söyleyen Yalçıntaş, Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşatırken, belgesel film festivali için Safranbolu’ya gelen ünlü oyuncu ve sanatçılar da büyük coşku ile konsere eşlik etti.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından ünlü sanatçıya Safranbolu’ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.  

 

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