Fethi Sekin Gençlik Merkezi açılışa gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de yapımına başlanan dev yatırımlardan biri olan Fethi Sekin Gençlik Merkezi kapılarını açmaya hazırlanıyor. İlçe sakinlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek olan modern merkezde inşaat çalışmaları ve peyzaj uygulaması tamamlandı. Kısa süre içerisinde de iç mekan mobilya tasarımının tamamlanmasıyla birlikte modern merkez ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, Alaşehir Koordinasyon Şube Müdürü Akif Ceylan ile birlikte merkezde incelemelerde bulundu. Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde eğitim salonlarının yanı sıra sosyal faaliyetlerinde yer alacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç,” Modern merkezimizde gençlerimiz sosyal-kültürel anlamında vakit geçirebilecekler, el sanatları konusunda alacakları eğitimle de becerilerini sergileyebilecekler. Bu anlamda tüm ilçe sakinlerimizin vakit geçirebileceği merkezimizde tüm ayrıntıları düşündük. Merkezimizde MASMEK atölyeleri, dans atölyesi, enstrüman sınıfı, vatandaşlarımızın kültürel etkinlikleri takip edebileceği 450 kişilik konferans salonu, cafe, müzik stüdyosu, ayrıca araçlarını park edebileceği bir otopark bulunuyor. Merkezimizin tamamlanmasıyla birlikte MABEM’de burada hizmet verecek. Peyzaj ve inşaat çalışmaları tamamlanan merkezimizde önümüzdeki hafta içi mobilya tasarımı yapılacak. Bu anlamda tam bir sosyal-kültürel merkez olarak planlanan Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nin şimdiden ilçe sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.