Fethiye'de 'ByLock' operasyonu: 9 gözaltı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarına öğrenci, ev hanımı, otel çalışanı ve değişik meslek grupların çalışan 9 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince dün sabah yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.S., H.H.P., M.M., M.T., M.Y., E.A.D., E.K., F.S., ve İ.A., isimli kişilerin örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandığı iddia edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesine sevk edileceği bildirildi.

Murat Yalçın

