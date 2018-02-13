FETÖ elebaşısı Gülen’in Bursa'daki malikanesine el konuldu

Başsavcılık, bir gazetede yer alan "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ve FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan iş adamı S.Ş. hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. İncelemede, malikanenin örgüt elebaşı Fetullah Gülen için yapıldığını, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulunduklarını tespit eden Cumhuriyet Başsavcılığı, iş adamı S.Ş'ye ait otomotiv firmasının üzerine kayıtlı eve el konulması için Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne talepte bulundu. Mahkeme, soruşturmaya konu malikaneye, üçüncü kişilere satılması ve devrinin önlenmesi maksadıyla tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

Derya Evren

