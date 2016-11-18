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FETÖ okulunda gizli kameralar bulundu

Eskişehir’de, daha önceden Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenerek kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen bir okulun müdür odasında, lambaların içerisinde gizlenmiş 2 adet gizli kamera bulundu.

FETÖ okulunda gizli kameralar bulundu

18 Kasım 2016 17:12
FETÖ okulunda gizli kameralar bulundu - Tıkla İzle

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, önceki adıyla Samanyolu Ümit Okulu olarak faaliyet gösteren ve 100 öğrencisi bulunan Milli İrade Okulu’nda, müdür odasının içerisinde temizlik yapan görevliler, duvarda asılı olan lambaların üstünde küçük bir deliğin olduğunu fark etti. Bunun üzerine yapılan ihbar doğrultusunda, Muttalıp caddesi Orta mahallede bulunan okula gelip inceleme yapan polis ekipleri, lamların içerisine yerleştirilmiş 2 adet kameranın olduğunu fark etti.

Müdür masasının tam karşısındaki duvarda sağlı-sollu duran lambaların içerisine yerleştirilen gizli kameraların, küçük delikten görüntü aldığı öğrenilirken, küçücük alana bu sistemin yerleştirilmesi ise görenleri şaşırttı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Selim Kuşçu

Etiketler: fetö, gizli kamera


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