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FETÖ operasyonunda, 7 hukukçuya gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim, savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 1'i ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonunda, 7 hukukçuya gözaltı kararı

24 Şubat 2018 11:38

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 1'i daha önceden ihraç edilmiş hakim, 3 avukat ve 3 hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 hukukçu için gözaltı kararı verildi. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 hukukçunun ikametlerinin bulunduğu İzmir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa illerinde arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Operasyonların bu karar doğrultusunda başlatıldığı bildirildi. 

Etiketler: fethulla gulen, fetö, PYD, Tokat

 

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