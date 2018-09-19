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FETÖ operasyonunda 7'si muvazzaf 13 askere gözaltı

FETÖ operasyonunda 7'si muvazzaf 13 askere gözaltı
FETÖ operasyonunda 7'si muvazzaf 13 askere gözaltı

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

 Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 9'u muvazzaf 17 askere yönelik Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenledi. 

Operasyonda 7'si muvazzaf, diğerleri daha önce meslekten ihraç edilen toplam 13 asker yakalandı.
Adana'da daha önce görev yapan askerlerin astsubay, teğmen ve üsteğmen rütbelerinde olduğu öğrenildi.
Polisin zanlıları, FETÖ'nün 'imamı' tarafından ankesörlü telefondan arandıklarını belirleyerek tespit ettiği öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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