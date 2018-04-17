Diğer
Kategoriler

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

17 Nisan 2018 10:08

Mahrem yapılanma içinde faaliyet yürüten ve yönetici pozisyonunda olan sivil imamlarla askeri personele yönelik 11 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kayseri merkezli yapılan operasyonda Batman, İzmir, Yalova ve Elazığ’da 24 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda Kayseri’de 19, Yalova ve Elazığ’da birer kişi olmak üzere 21 kişi yakalanmıştı. Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 28 kişi içinde 17 kişinin aktif olarak hava astsubayı, 11 kişinin ise ihraç öğretmen, Sağlık Müdürlüğünde mühendis, özel okulda aktif öğretmen, üniversite çalışanı ve bilgi işlemci olarak çalıştıkları belirlendi. Sivil olan 11 kişinin mahrem yapılanma içerisinde astsubayların sorumlu olduğu ve bir kısmının örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda askeri mahrem sorumluların örgüt içinde öğretmen, astsubayların ise öğrenci olarak tanımlandıkları belirlendi. 

Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı. 

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç