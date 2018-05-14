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FETÖ şüphelisi 14 asker adliyeye sevk edildi

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 askerden 14’ü geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelisi 14 asker adliyeye sevk edildi

14 Mayıs 2018 11:22

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 16 askerin yakalanmasına yönelik Bolu merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 9’u astsubay, 7’si üsteğmen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi askerlerden, B.G., OK., Ş.Y., T.K., S.M., F.Y., İ.K., C.M., E.B., E.Y., M.D., F.Ç., H.E. ve İ.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 2 FETÖ şüphelisi askerin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Faruk Çidem
 

 

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