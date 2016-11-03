Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 müftülük personelinden 17’sini Eskişehir’de, 4’ünü ise farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ise adliyeye girişinde ‘Rabia’ işareti yapması dikkat çekti.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında firari olan bir şahıs aranıyor.

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

ESKİŞEHİR