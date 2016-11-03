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FETÖ şüphelisinden adliye girişinde ‘Rabia’ işareti

Eskişehir’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 21 müftülük personeli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye girişinde 'Rabia' işareti yaptı.

FETÖ şüphelisinden adliye girişinde Rabia işareti

03 Kasım 2016 10:26
FETÖ şüphelisinden adliye girişinde ‘Rabia’ işareti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 müftülük personelinden 17’sini Eskişehir’de, 4’ünü ise farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ise adliyeye girişinde ‘Rabia’ işareti yapması dikkat çekti.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında firari olan bir şahıs aranıyor.

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak
ESKİŞEHİR 

Etiketler: FETÖ şüphelileri


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