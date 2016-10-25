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FETÖ üyeliğinden aranan subay eşi, İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Betül P. isimli şahıs, Tuzla Deniz Harp Okulu Lojmanları'nda yakalandı. Betül P.'nin eşinin halen Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bir subay olduğu öğrenildi.

FETÖ üyeliğinden aranan subay eşi, İstanbulda yakalandı

25 Ekim 2016 16:54

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltı kararı bulunan Betül P., bugün Tuzla Postane Mahallesi'nde bulunan Deniz Harp Okulu Lojmanları'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülen Betül P., ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Betül P.'nin eşinin halen Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bir subay olduğu öğrenildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube ekipleri, evde yaptıkları aramada bazı dijital dökümanlar ele geçirildi. 

Cenk İşver

Etiketler: fetö üyeliği, subay eşi


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