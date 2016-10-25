FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltı kararı bulunan Betül P., bugün Tuzla Postane Mahallesi'nde bulunan Deniz Harp Okulu Lojmanları'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne götürülen Betül P., ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Betül P.'nin eşinin halen Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bir subay olduğu öğrenildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube ekipleri, evde yaptıkları aramada bazı dijital dökümanlar ele geçirildi.

Cenk İşver