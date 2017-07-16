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FETÖ vatandaşların ayaklarının altına serildi

Antalya’da bir vatandaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbeci komutanların yer aldığı afişi, vatandaşların ayaklarının altına serdi. Antalyalılar ise yerde gördükleri Gülen ve darbeci komutanları ayaklarıyla çiğneyip, yüzlerine tükürdü.

FETÖ vatandaşların ayaklarının altına serildi

16 Temmuz 2017 15:18

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan demokrasi nöbetlerinde, Antalya'da bir vatandaşın Cumhuriyet Meydanı’na koyduğu afiş, görenlerin dikkatini çekti. 15 Temmuz şehitlerinin isim ve resimlerinin yer aldığı afişin hemen altına konulan ve üzerinde bir köpeğin kafasına monte edilmiş Fetullah Gülen resmi ile darbeci komutanların yer aldığı afişi fark eden vatandaşlar, afişin üzerinden yürüyerek geçmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar afiş üzerindeki resimleri uzun süre çiğnerken, bazıları ise tükürerek tepkisini dile getirdi.

“Her zaman basılsın diye yerlere kazımak lazım”

Yapılan afişin gençler için büyük önem taşıdığını belirten Yavuz Selim isimli genç, “Yapan çok güzel yapmış. Takdir ettim. Vatan hainlerinin her zaman bu şekilde belirtilmesi gerekiyor. Çünkü gençlerimizin bakış açıları farklı. Vatanımıza, milletimize bunu yapanları gençlere gösterip bilinçlendirmemiz lazım. Aslında yerlere kazımamız lazım, her zaman basılsın” dedi.

"Bunu serenden Allah razı olsun"

Mehmet Bostan ise afişi büyük bir zevk ve gururla çiğnediğini belirterek, "Bunu serenden Allah razı olsun. Ezilesi başları öbür türlü ezemediğimiz için burada ayağımızla eziyoruz" diye konuşurken, Abdullah Dayı da, "Zevkle bastım ben de. O şerefsiz bizlere nasıl zulüm çektirdiyse biz de ona böyle yapıyoruz. Elimize geçse zaten daha fazlasını yapacağız" dedi.
Öte yandan, afişin üzerinin oldukça kirli olduğu dikkat çekti. 

Suat Metin - Harun Erdoğdu


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