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FETÖ zanlılarının yakınlarından İHA muhabirine çirkin saldırı

Afyonkarahisar’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlıların yakınları, olayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırarak darp etti.

FETÖ zanlılarının yakınlarından İHA muhabirine çirkin saldırı

11 Kasım 2016 22:08
FETÖ zanlılarının yakınlarından İHA muhabirine çirkin saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay, Afyonkarahisar Adliyesi girişinde meydana geldi. Kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan şahıslar bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bu sırada olayı görüntülemek isteyen İHA muhabiri Gökten Ceylan ve birkaç gazeteci daha adliyeye yakınına giderek zanlıları beklemeye başladılar. Kısa bir süre sonra zanlılar polis minibüsü ile getirilirken muhabirler görüntü almaya başladı. Bu sırada İHA Muhabiri Ceylan’ın yanına gelen ve isminin daha sonra Yusuf A. olduğu belirtilen bir kişi görüntü çekilmesine engel olmaya çalıştı. Ceylan ise şahsa görüntü çekmesi gerektiğini ifade ederek kendisinden uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine daha da öfkelenen şahıs, Ceylan’ın bu defa kolları ve omzunu sıkarak çekmesini engelledi. Olay, Ceylan’ın FETÖ zanlılarını çıkaran polislerden yardım istemesi ve şahsın araya giren yakınlarının Yusuf A.’yı sakinleştirmesiyle yatıştırıldı. 

Olayın faili gözaltında

Olayın ardından Gökten Ceylan’ın şikayetçi olmasıyla saldırıyı gerçekleştiren Yusuf A., adliyedeki polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin yardımıyla hastaneye ulaştırılan Ceylan ise darp raporu alarak şikayetçi oldu ve konuyu hukuka taşıdı. Saldırıya uğrayan Ceylan’ın kol ve omzunda morlukla birlikte darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan olayın faili Yusuf A.’nın ise FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş adamı A.A.’nın oğlu olduğu belirtildi.
Yusuf A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. 

Gökten Ceylan 


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