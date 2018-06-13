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FETÖ’cü ‘Altın çocuk’ adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de, FETÖ'nün gelecek vadeden ‘Altın çocukları’ arasında bulunan, emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan Eskişehir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün adliyeye sevk edildi.

FETÖcü Altın çocuk adliyeye sevk edildi

13 Haziran 2018 10:09

Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu tespit edilen eski 2’nci sınıf emniyet müdürü firari Mustafa Aygün'ün yakalanması için operasyon düzenlemişti. Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, polis ekiplerince 4 gün önce Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün gelecek vadeden ‘Altın çocukları’ arasındaydı 

Ayrıca terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü ‘Altın çocuklar’ konumunda bulunduğu öğrenilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak içinse sürekli kılık ve yer değiştirdiği yaparak 4 yıldır saklandığı belirtildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Aygün'ün yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı da ele geçirilmişti.
Firari zanlı Mustafa Aygün, Ankara’da yakalanması akabinde soruşturmanın devam ettiği Eskişehir’e getirildi. Burada emniyetteki işlemleri sonrası Aygün, polis ekipleri nezaretinde sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.


Mustafa Kaplan - Oğuzhan Demir

Etiketler: altın çocuk, fetö

 

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