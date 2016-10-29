Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ İmamlarından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Süleyman Türk’ün oğlu Salim Türk. Bodrum girişinde örgütsel dökümanlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ’nün yurtdışı okulları koordinatörü olarak da bilinen ve 16 Temmuz günü yurtdışına kaçtığı tespit edilen Süleyman Türk’ün oğlu Salim Türk’ün kullandığı lüks şirket aracı Bodrum girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Torba Polis uygulama noktasında görevli ekiplerin durdurdukları 42 HS 888 plakalı araçta yapılan arama sırada, aracın bagajında, terörist başı Fetullah Gülen’e ait kitaplar ve firari Profesör Süleyman Türk’e ait diploma ve evraklar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Salim Türk, telefonla babasını arayarak teslim olması istendi. FETÖ’den aranan profesör babasıyla konuşan Salim Türk, “Baba Türk polisine teslim ol, beni gözaltına aldılar” dedi. Baba Türk ise en kısa zamanda Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Gazetecilerin, 'babanız nerede?' sorusuna ise Salim Türk, "Darbe olduktan sonra İzmir'den İngiltere'ye gitti. Benim cemaat ile bir alakam yok" dedi.

Araçtan çıkan evrakları incelemeye alan polisler, Samet Türk’ü sorguya alındı. Deniz yolu ile Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ terör örgütü üyelerinin Bodrum’dan kaçışını engellemek için 24 saat boyunca yol kontrolü yapılıyor.