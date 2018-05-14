FETÖ'cü eski hakimden mahkemede akıllara ziyan savunma

Darbe girişiminden 11 gün önce Balyoz davası bilirkişilerinin yargılandığı davaya ilişkin kararında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ''mehdi'' diyen eski hakim İrfan Karagöz’ün "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İlhan Karagöz savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Karagöz, “Benim kararımla Fetullah Gülen’in mehdiliği ilan edildi. Sadece cemaat liderinin suçsuz olduğunu dile getiriyorum. Hakkımda olmayan delillerle dava açılıp tutuklandım. Birini mehdi ilan etmek nasıl suç olur. Bu dini bir şeydir. Mehdi ilan etmek suç olamaz, bu dini bir söylemdir” dedi.

Böyle bir şeyden dolayı suçlanamayacağını savunan Karagöz’ün 17/25 Aralık sürecine değinerek siyasetçilerle ilgili ithamlarda bulunması üzerine mahkeme heyeti başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Savunma adı altında her şeyi söyleyemezsiniz. Savunma dışına çıkarsan müdahale ederim" diyerek sanığı uyardı.

Savunmasına bir süre daha devam eden sanık İlhan Karagöz, gelecek celse savunmasına devam etmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık İlhan Karagöz'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yusuf Melikoğlu