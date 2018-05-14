Diğer
Kategoriler

FETÖ'cü eski hakimden mahkemede akıllara ziyan savunma

Görevde bulunduğu sırada verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ''mehdi'' diyen eski hakim İrfan Karagöz, “Birini mehdi ilan etmek nasıl suç olur. Mehdi ilan etmek suç olamaz” dedi.

FETÖcü eski hakimden mahkemede akıllara ziyan savunma

14 Mayıs 2018 18:39

Darbe girişiminden 11 gün önce Balyoz davası bilirkişilerinin yargılandığı davaya ilişkin kararında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ''mehdi'' diyen eski hakim İrfan Karagöz’ün "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İlhan Karagöz savunmasını yaptı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Karagöz, “Benim kararımla Fetullah Gülen’in mehdiliği ilan edildi. Sadece cemaat liderinin suçsuz olduğunu dile getiriyorum. Hakkımda olmayan delillerle dava açılıp tutuklandım. Birini mehdi ilan etmek nasıl suç olur. Bu dini bir şeydir. Mehdi ilan etmek suç olamaz, bu dini bir söylemdir” dedi. 

Böyle bir şeyden dolayı suçlanamayacağını savunan Karagöz’ün 17/25 Aralık sürecine değinerek siyasetçilerle ilgili ithamlarda bulunması üzerine mahkeme heyeti başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Savunma adı altında her şeyi söyleyemezsiniz. Savunma dışına çıkarsan müdahale ederim" diyerek sanığı uyardı. 

Savunmasına bir süre daha devam eden sanık İlhan Karagöz, gelecek celse savunmasına devam etmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık İlhan Karagöz'ün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.  

Yusuf Melikoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç