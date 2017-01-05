15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yer alan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki komutana iyi hal indirimi uygulanmadı.

'Sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları belirlendi

15 Temmuz başarısız darbe girişimi gecesinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Yılmaz gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları belirlenen Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak H Tipi Cezaevine gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

İddianamede iki komutan örgütün yöneticisi sayıldı

Hazırlanan 32 sayfalık iddianamede söz konusu eylemlerin FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği, Murat Koçak'ın 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu belgenin ekinde bulunan 'İl Sıkıyönetim Komutanları' başlıklı listenin 29'uncu sırasında Erzurum Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği, Murat Yılmaz'ın örgüt mensuplarının kullandığı Bylock adlı haberleşme programını kullandığı vurgulandı. Murat Yılmaz'ın Murat Koçak ile birlikte hareket ettiği ve her ikisin de örgütün emirleri doğrultusunda astlarına emir verdiği belirtilen iddianamede, 'Erzurum ilinin Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi konumundaki bir il olduğu, Erzurum ili belediye teşkilatının Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu, ülkemizde bulunan TRT müdürlüklerinden birisinin ve kamu kurumlarına ait çok sayıda bölge müdürlüklerinin Erzurum'da olduğu, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi bulunan Erzurum'un adli teşkilat yönünden de Türkiye'nin önemli bir ili olduğu, özellikle örgüt lideri Fethullah Gülen'in Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu eylemleri icra eden şüphelilerin örgütün sıradan birer üyesi değil yöneticisi olduklarına' dikkat çekildi.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Murat Koçak, sıkıyönetim direktifinin Genelkurmay Başkanlığından ileri sürdü. Koçak, "Planlama yapmadım, personeli mevziye aldım, bir kişiyi bile dışarıya çıkarmadım. Sıkıyönetim komutanı olsaydım emir verirdim. Sadece televizyon izledim. Sıkıyönetim atama listesinde ismimi kim neden yazdı bilmiyorum. İsmimin yer alması 'insanlar tarafından acaba bu yapacak mıydı?' diye algı oluşturdu. İsmim bulunduğu için şikayetçiyim. FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım olmadı, bylock kullanmadım" diye konuştu.

"Binbaşı Yılmaz, bylock kullandığını kabul etmedi"

15 Temmuz gecesi nöbetçi amir olan Binbaşı Murat Yılmaz ise 'Harekat Yıldırım' mesajı gelince Kurmay Başkanı Albay Murat Koçak'ı aradığını bildirdi. Bylock iddiasını kabul etmeyen ve yeniden inceleme yapılmasını isteyen Murat Yılmaz, "Komutanımızı aradım durumla ilgili bilgi verdim. Kendisini evinden araçla aldırmamı emretti. Karargaha geldiğinde mesajı kendisine ilettim. Daha sonra komutanımız odasına geçti. Ben gelen diğer mesajları da kendisine aktardım. O da benden bu mesajları incelememi istedi. Ben de mesajların birden fazla geldiğini görünce mükerrer olduğunu düşündüm. Çünkü 10 dakika 4-5 kere mesaj geldi. Ben mesajları kendimce dikkate almadım. İçeriğinde Valinin görevden alınması, TBMM'nin görevden alınması, siyasi partilerin kaldırılması bana doğru gelmedi. Zaten komutanımız da güvenlik tedbirleriyle ilgili görev almamızı emretti" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklanan iki komutan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Ahmet Akbuğa