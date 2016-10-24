Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Bağcılar’da belirlenen 24 adrese sabah 05.00 sularında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap, 35 paça kağıda sarılı satışa hazır eroin, 1 pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen Sezer B.’nin evinde gözaltına alınan Tahsin K.’nın Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Öğretmen olduğunu öğrenilen Tahsin K’nın firari olduğu anlaşıldı.

Öte yandan diğer bir başka şüphelinin ise cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.