FETÖ’cüleri tekneyle kaçıran şebeke çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgtü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında terör örgütü mensubu veya haklarında arama kararı olan şahısları yasa dışı deniz yoluyla Dalaman ve Ortaca kıyı şeridinden İtalya ve Yunanistan’a kaçırdığı iddia edilen 5 kişi, Muğla Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı.

Aralarında Belediye çalışanı, memur, esnaf ve tekne kaptanının bulunduğu S.A., H.O.U., A.A. İ.D. ve T.T. emniyette yapılan sorgularının ardından Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.

Bekir Tosun

