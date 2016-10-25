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FETÖ’cülerin inanılmaz kaçış planı

FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi 3 kişinin inanılmaz planını Kuşadası polisi ortaya çıkardı.

FETÖcülerin inanılmaz kaçış planı

25 Ekim 2016 07:20
FETÖ’cülerin inanılmaz kaçış planı - Tıkla İzle

Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriyeli 62 mülteci arasına karışıp, kendilerini Suriyeli göçmen olarak gösteren FETÖ/PDY Terör Örgütün Hatay’daki üst düzey 3 yöneticisi Kuşadası’nda polisin inanılmaz takibi sonucu yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 62 mültecinin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu ihbarını alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 62 göçmen sorgulanmak üzere Kuşadası KOM Amirliği’ne getirildi.

PARMAK İZLERİ ELE VERDİ
Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında soruşturma yapılan ve Suriyeli olduklarını beyan eden 62 kişi içerisinde bulunan 3 kişinin durumlarından şüphelenen Kuşadası KOM ekipleri şahısların parmak izini alıp tarama yaptı. Yapılan parmak izi incelemesinde çok iyi Arapça konuşan ve kendilerini de Suriyeli süsü veren 3 şahsın Suriyeli göçmen değil Türk vatandaşları olduğu belirlendi. Polis Syriyeli kılığına bürünmüş ve Türkçe konuşmasını bilmelerine rağmen kesinlikle Türkçe konuşmayan şahısların Hataylı M.P, A.S.D ve A.U. olduklarını belirledi. Ayrıca, M.P, A.S.D ve A.U ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bu üç kişinin Hatay 2. Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalafet suçlarından arandıklarını tespit etti.
Kendilerini Suriyeli diye tanıtıp kaçak göçmen kılığına girdikleri ortaya çıkan ve çok iyi Arapça konuşan 3 kişi sorgulamalarında suçlarını itiraf ederek, FETÖ sorgulamalarından dolayı Hatay’dan arandıklarını ve kaçak Suriyeli göçmenlerin arasına karışıp, Yunanistan’a kaçmayı planladıklarını itiraf ettiler. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, M.P, A.S.D ve A.U’nun FETÖ/PDY Terör Örgütünün Hatay yapılanmasında önemli isimler olduğunu da belirledi. 

Zafer Hacısalihoğlu


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