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FETÖ'den aranan 9 zanlı Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 9 zanlı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı.

FETÖden aranan 9 zanlı Rodos Adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

14 Temmuz 2017 00:07

Fethiye'de bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında "Bertuğ Bey 3" isimli günübirlik gezi teknesine operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 2'si kadın 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan S.K, S.T, F.S, M.N.T, N.K, İ.T, eski komiser H.K, eski komiser yardımcısı İ.S ve H.K ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K., Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Teknede bulunan 2 çocuk da yakınlarına teslim edilmek üzere Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Yakalananlardan 5’inin İzmir, Van, Kocaeli illerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu, aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenlerin yer aldığı zanlıların mesleklerinden ihraç edilen FETÖ/PDY üyeleri olduğu belirlendi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Murat Yalçın 

 

Etiketler: fetö


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