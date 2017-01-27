Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan A. ve eşi Hatice A. Bolu’da tatillerini geçirdikleri bir otelde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Hatice A. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Erkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem

