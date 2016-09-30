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FETÖ'den aranan kadın katip Adana'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik İstanbul Adliyesi'ne yapılan operasyon kapsamında aranan bir kadın katip, Adana'da yakalandı.


30 Eylül 2016 12:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı İstanbul Adliyesi'ne geçtiğimiz günlerde operasyon düzenleyerek, çok sayıda katip ve adliye çalışanını gözaltına aldı. Polisin operasyonunda aranan katip Semra Ç.'nin ise Adana'da olduğu belirlendi. İstanbul polisinin, Adana polisi ile irtibata geçmesi üzerine yapılan çalışmada katip Semra Ç. yakalandı. İstanbul'dan gelen bir ekip sağlık kontrolünün ardından Semra Ç.'yi İstanbul'a götürdü. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, Fetullahçı terör örgütü


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