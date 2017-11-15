Diğer
Kategoriler

FETÖ’den aranan şüpheli kaçma hazırlığındayken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, FETÖ’nün yurt dışı yapılanması kapsamında aranan bir kişi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken polis ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖden aranan şüpheli kaçma hazırlığındayken yakalandı

15 Kasım 2017 21:16
FETÖ’den aranan şüpheli kaçma hazırlığındayken yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün İsviçre’deki okuluna üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan E.D.’nin (37), Yunanistan’ın İstanköy Adasına kaçacağı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Aynı zamanda İsviçre vatandaşı olduğu öğrenilen E.D., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen zanlı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Ayhan
 

Etiketler: fetö

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç