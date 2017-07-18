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FETÖ'den gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan eski emniyet müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖden gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı

18 Temmuz 2017 22:38

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta Düzce'de gözaltına alınan ve daha önce Karabük Emniyet Müdür Yardımcılığı ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yunus Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Karabük Adliyesi'ne getirildi. örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Kaya, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartıldı. Kaya, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Karabük


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