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FETÖ'den tutuklu SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı

İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, FETÖ’den tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın ikamet ettiği binanın bodrum katında cephanelik ele geçirdi.

FETÖden tutuklu SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı

18 Temmuz 2017 20:11
FETÖ'den tutuklu SAT komandosunun bodrumundan cephanelik çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ümraniye İlçe Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski SAT komandosu Levent Özcan'ın Armağanevler Mahallesi Elif Sokak'ta bulunan evinin bodrumunda aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda 2 adet Colt uzun namlulu silah, 2 adet MP5 uzun namlulu silah, 25 adet boş uzun namlulu silah şarjörü, 1 adet boş Sig Sauer şarjör, 4 adet çelik yelek, 2 adet kask, 1 adet askeri postal, 2 adet avcı bıçağı, 1 adet el feneri, 1 adet işaretleyici fener, 2 adet gözlük, 1 adet ilk yardım çantası, 530 adet 5.56*45 dolu fişek, 50 adet 9*19 dolu fişek, çeşitli askeri malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kriminal incelemeye gönderildi.
 


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