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FETÖ'den yargılanan sanık 8 yıl 9 ay ceza alınca ‘Ahirette görüşürüz” diye beyan verdi

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ Karacasu Din Görevlileri yapılanmasına ilişkin karar duruşmasında sanıklara ceza yağdı. SEGBİS ile bağlantı kurulan Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde kalan tutuklu sanık Orhan Yılmaz, hüküm okunduktan sonra mahkeme heyetine ‘Ahirette görüşürüz’ diye beyanda bulundu.

FETÖden yargılanan sanık 8 yıl 9 ay ceza alınca Ahirette görüşürüz” diye beyan verdi

20 Mart 2018 16:58

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY örgütünün Karacasu Din Görevlileir yapılanmasına ilişkin duruşmada sanıklara ceza yağdı. Mahkeme 10 sanığa 43 yıl 96 hapis cezası verdi.

2016/281 Esas sayılı Karacasu Din Görevlileri yapılanmasına ilişkin dosyanın karar duruşmasında mahkeme; Abdurrahman Genzileli’ye 6 yıl 10 ay 15 gün, Atilla Kemçin’e 2 yıl 14 ay 22 gün, Ayşe Cengi’ye 2 yıl 14 ay 22 gün, aynı zamanda mahrem imam olarak yargılanan İzmir T Tipi Cezaevinde tutuklu olan Ferhat Karadaş’a 7 yıl 6 ay, Filiz Yılmaz’a 2 yıl 14 ay 22 gün, İbrahim Yılmaz’a 7 yıl 6 ay, Mustafa Fidan’a 1 yıl 15 ay 15 gün, Orhan Yılmaz’a 8 yıl 9 ay, Orhan Gazi Baysal’a 6 yıl 10 ay 15 gün, Rukiye Kara’ya 2 yıl 14 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Duruşmada SEGBİS ile bağlantı kurularak hüküm yüzüne okunan sanıklardan Orhan Yılmaz 8 yıl 9 ay ceza verilince mahkeme heyetine ‘Ahirette görüşürüz’ diye beyanda bulundu. Mahkeme heyeti sanığın beyanını aynı şekilde kayda geçti.  

İbrahim Kılınç

 

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