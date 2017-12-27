FETÖ’nün 78 mahrem askeri 86 bin sabit hat verisinin incelenmesi sonucu yakalandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında; örgütün TSK içerisinde faaliyet yürüten askeri personelin gizliliğine büyük önem verdiği, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, örgüt içi hiyerarşiye göre mahrem yapı içerisinde sorumlu düzeydeki örgüt mensuplarıyla iletişim kurmak için sabit telefon hatlarını kullandıkları, askeri personellerin tayin oldukları illere geldiklerinde sabit hattan arandıkları, amacın gizliliğe riayet edilerek örgüt üyelerin deşifre olmaması olduğu, bu hatların anonim ve halka açık olduğu, yoğun olarak kullanılması ve arama yapanın kimliğini tespite imkan bulunmaması nedeniyle tercih edildiği tespit edildi.

Örgütün askeri yapılanmasının çözülmesi, yönetici ve üyelerinin tespitine yönelik olarak 86 bin veri bulanan sabit hatlar tespit edilerek incelendi. İnceleme neticesinde 78 örgüt üyesi askeri personel tespit edildi. 14 Eylül 2017 tarihinden bu güne kadar Aydın merkezli yapılan 5 ayrı eş zamanlı operasyonda 72 askeri personel yakalandı. Bu askerlerden 35’i tutuklanırken, TCK 221 madde kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 37 asker adli kontrol kararı ile salıverildi. Soruşturma kapsamında 6 FETÖ’cü askerin firar ettiği ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FETÖ’cü askerlerden gözle namaz kılmaları istenmiş

Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan askeri personellerin ifadelerinde; örgüt tarafından en az ortaokuldan başlamak üzere örgüt tarafından kazanımların sağlandığı, lise son sınıfta askeri okula yönlendirilerek, örgüte ait olmayan dershanelere kayıt yaptırıldıkları, askeri okul mülakat ve sınavlarına örgüt yöneticileri refakatinde götürüldükleri, askeri okulda eğitime başlayan öğrencilerin hafta sonları illerdeki Işık evlerine götürüldükleri, burada sohbet adı altında sözde örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait CD’lerin seyrettirildiği, namaz kıldırıldığı ancak okulda namaz kılmamaları gerektiği, gözle namaz kılmaları istendiği, askeri okuldan mezun olana kadar bu şekilde devam ettiği, amacın öğrencilerin örgütten ayrılmamaları, deşifre olmamaları olduğu, mezuniyet sonrası ise ataması yapıldığı ilin örgüt yöneticisine örgüt üyesi askeri personelleri ankesörlü telefondan arayarak buluştukları, buluşma yerlerinin genellikle kalabalık yerler olduğu, otogar, çay bahçesi gibi yerler olduğu, himmet adı altında bekarlardan yüzde 10, evlilerden ise maaşlarının yüzde 5’inin istendiği, çalıştıkları birimlerdeki diğer rütbeli askerler hakkında bilgiler alındığı, bir sonraki toplantının zamanı ve yeri belirlendikten sonra ayrıldıkları, örgüt ile bağını koparmak isteyen askeri personelleri deşifre etmekle tehdit ettikleri, “Şefkat tokadı yersiniz” şeklinde manevi baskı yaptıkları, bekar olan askeri personelin yine örgüt üyesi bayanlar ile evlendirilmek istendikleri, örgüt üyesi bayanlara ait resimler gösterdikleri anlaşıldı.

İtiraflar sonucu 32 mahrem imam tespit edildi

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren askeri personelin verdiği bilgilerden örgütün 32 mahrem imamı tespit edildi. Tespit edilen mahrem imamlardan 23 tanesi tutuklandı, 1 tanesine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 8 mahrem imam ise firar olarak aranıyor.

Mehmet Barlas

