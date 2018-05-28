FETÖ'nün 'altın çocuğu'nun hakim eşi tutuklandı

FETÖ’nün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda olduğu belirlenen ve Ankara 2. 4. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" araması bulunan kaset kumpasçılarından örgütün 'altın çocukları' diye adlandırılan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ve Samsun Sulh Ceza Hakimliği tarafından "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan eşi eski hakim Sevda Güven (45) 22 Mayıs'ta Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan ve Ordu'nun Mesudiye ilçesinde hakim olarak görev yaparken meslekten ihraç edildiği öğrenilen Sevda Güven için Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'e giderek teslim alıp 23 Mayıs'ta Samsun'a getirdi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen Sevda Güven'in emniyetteki sorgulamasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Yakalanmamak için sürekli şehir değiştirdiler

Sevda Güven Ordu Mesudiye'de hakim olarak görev yaparken, kocası hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkınca işine gitmeyip eşiyle birlikte firar ettikleri ve yakalanmamak için sürekli büyük şehirlere gidip yer değiştirdikleri ortaya çıktı. Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Sevda Güven bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sevda Güven, suçlamaları kabul etmedi. Savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade veren Sevda Güven, "Ben bu zamana kadar hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. 'ByLock' tespitini kabul etmiyorum. Kesinlikle kullanmadım. Bu hat eşim Zeki Güven adına kayıtlıdır. Eşimle birlikte firardaydık. Teknik takipten kurtulmak için bir kısım programlar indirdik. Eninde sonunda yakalanacağımızı biliyorduk. Evimde bulunan Fethullah Gülen CD'si bana ait değildir" dedi.

Mahkemece tutuklanan Sevda Güven Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.